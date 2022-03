GF Vip, Jessica ha rivisto Barù dopo la finale? Cosa dichiara la concorrente sui Jerù

Dopo la vittoria finale del GF Vip, Jessica Selassié rivedrà Barù? Oppure i due si sono già incontrati? Ecco cosa ha dichiarato la princess

La vittoria di Jessica Selassié al GF Vip non ha ancora eliminato uno dei dubbi maggiori che i telespettatori si sono portati dietro per tutto il reality show: dopo la puntata finale, la princess rivedrà ancora Barù? Esiste un futuro per loro? Oppure non si incontreranno mai più?

LEGGI ANCHE :– GF Vip, quanto ha guadagnato Jessica partecipando e vincendo il reality? La possibile cifra stellare

Jessica Selassié rivedrà ancora Barù dopo la vittoria del GF Vip 6? La domanda circola ancora tra i fan dei Jerù. La risposta, per ora, arriva direttamente dalla princess. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

GF Vip: dopo la vittoria finale, Jessica rivedrà Barù?

Andiamo con ordine. Durante il GF Vip 6, si è parlato tantissimo dei Jerù, ovvero della possibilità che Barù e Jessica Selassié finissero insieme. Tra i due si è sempre visto un certo feeling, accompagnato da scherzi, giochi di sguardi e momenti di incredibile avvicinamento. Tutto ciò, però, è stato sempre accompagnato dalle dichiarazioni del nipote di Costantino della Gherardesca, che più volte ha ammesso di non cercare né volere una storia d’amore con la princess.

Nella notte, dopo la vittoria del GF Vip, Jessica Selassié è stata interrogata riguardo a Barù su una chat dei suoi fan, dicendo chiaramente che dopo la puntata finale non l’ha ancora rivisto: “È un gioco. Io e lui ci vogliamo bene. Non so se ci rivedremo fuori. Ma è stato comunque bello, tutto quanto“.

Parole simili, subito dopo la proclamazione della vittoria, le aveva pronunciate durante un’intervista: “Con Barù vedremo adesso che siamo fuori perché no. Vediamo se mi chiama se mi cerca“.

Insomma, da parte di Jessica sembra non esserci nessuna chiusura alla possibilità di rivedere Barù dopo la finale del GF Vip. Come la penserà invece l’enologo toscano?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset