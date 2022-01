GF Vip, Jessica offesa da Alessandro: Sophie non vuole credere a quanto dichiarato da Basciano

Al GF Vip, Alessandro Basciano offende Jessica Selassié mentre parla con Sophie Codegoni? Ecco che cosa ha detto sulla princess

Al GF Vip, Alessandro Basciano ne ha dette di tutti i colori su Jessica Selassié insieme a una Sophie Codegoni del tutto incredula rispetto alle sue parole. Ma cosa avrà mai dichiarato il concorrente del reality show di casa Mediaset?

Alessandro Basciano offende Jessica? Le sue parole su di lei

Andiamo con ordine. Nella casa del GF Vip in tutti sanno da tempo che Jessica è piuttosto attratta da Alessandro Basciano che però si è legato invece all’amica di lei, Sophie Codegoni.

Ed è proprio di questo che Basciano ha parlato con Sophie, esordendo con un “Lei se ne approfitta dei tuoi modi, che sono diversi dai tuoi” riferito alla Selassié.

“Lei è una mia amica, le voglio molto bene e so che non ho mezze misure. Se parto faccio un macello. Quindi sono lì che mi mordo la lingua”, ha ribattuto la Codegoni.

Ma a farla rimanere male sono state le affermazioni successive di Alessandro, che ha sostenuto: “Al 100%, se io le dò modo lei ci sta. Anche davanti a te. Se ne f..te proprio”.

Sophie chiede ad Alessandro di non dire certe cose

“Non dire queste cose – gli ha subito ribattuto Sophie – Non voglio pensarci. Non voglio vederci questo. Sarà che io dò un valore all’amicizia…”

“Sì ma lei va oltre rispetto all’amicizia – ha invece continuato Basciano – Non glielo dà il valore, sono sicuro di questo. Ma mica sono un cog…e io. Ho fatto una scelta e punto”.

“Non voglio vederci del marcio e quando fa le sue battute cerco di riderci anche se invece vorrei fare un bordello. E non lo faccio perché è lei”, ha concluso poi la Codegoni, chiudendo il discorso Jessica Selassié-Alessandro Basciano.

