Il Grande Fratello Vip 6 si allunga: “Sarà l’edizione più lunga di sempre”

"Sarà l'edizione più lunga di sempre". il CEO di Endemol Shine Italy parla del prolungamento della sesta edizione del reality

Anche per quest’edizione il Grande Fratello Vip 6 allungherà la sua messa in onda e sarà l’edizione più lunga di sempre. Parola del CEO di Endemol Shine Italy Leonardo Pasquinelli, come si legge nella nota diffusa.

“Anche quest’anno si allunga l’avventura di Grande Fratello VIP. A distanza di pochi mesi dall’ultima edizione straordinaria, GF VIP sta dimostrando ancora una volta la sua forza, confermando ottimi risultati nel doppio appuntamento settimanale, a testimonianza del gradimento e dell’affetto da parte del pubblico”. Leonardo Pasquinelli – CEO di Endemol Shine Italy

Un impegno produttivo e un successo reso possibile da tutti coloro che vi lavorano, come sottolinea Pasquinelli, con una menzione speciale per Alfonso Signorini che sta tracciando una nuova pagina della storia del programma.

“Questa sarà l’edizione più lunga di sempre, un impegno produttivo importante che portiamo avanti con passione e professionalità, grazie al lavoro della squadra di Grande Fratello in cui ognuno è fondamentale: dalla squadra degli autori capitanata da Andrea Palazzo a tutta la produzione guidata da Alessio De Luca, dalla nostra curatrice Alessia Ciolfi al team della regia con Alessio Pollacci e Marco Fuortes. Grazie a Mediaset che continua a credere nel nostro formato e soprattutto ad Alfonso Signorini, che sta tracciando una nuova pagina della storia di questo programma”. Leonardo Pasquinelli – CEO di Endemol Shine Italy

Crediti foto@Mediaset