GF Vip, Iconize ancora innamorato di Tommaso Zorzi? Il suo commento sui social

Iconize, l'ex fidanzato di Tommaso Zorzi sembra ancora innamorato di lui: ecco che cosa ha pubblicato sui suoi canali social!

Il celebre vlogger Iconize è tornato alla carica sui social: ex fidanzato di Tommaso Zorzi, ha pubblicato un video nel quale fa riferimento proprio al concorrente del Grande Fratello Vip, facendo sorgere in tanti il dubbio che sia ancora innamorato di lui. Ma qual è la verità?

Iconize è ancora innamorato di Tommaso Zorzi?

Andiamo con ordine. Iconize (al secolo Marco Ferrero) ha pubblicato un video su TikTok, nel quale ad un certo punto compare una frase che sembra essere un richiamo piuttosto esplicito a Tommaso Zorzi, del quale in molti hanno ipotizzato sia ancora nemmeno tanto segretamente innamorato.

“Video dedicato al mio ex”, ha scritto l’influencer con tanto di cuore, scatenando subito una levata di scudi da parte dei fan di Tommy, che sembrano abbastanza contrariati dal suo atteggiamento e dall’idea stessa che Iconize voglia tornare insieme a lui…

A quanto pare, infatti, è già da tempo che Iconize starebbe facendo di tutto per attirare l’attenzione del concorrente più amato del Grande Fratello Vip…

Il vlogger sta facendo di tutto per attirare l’attenzione di Tommy

Tra le altre cose, nella casa più spiata d’Italia il buon Zorzi ha più volte precisato di non conservare un buon ricordo di Marco, per una relazione durata soltanto una manciata di mesi. Pochi mesi che, però, sono bastati a far sì che Iconize, forse ancora innamorato di Tommaso Zorzi, sia pronto a tornare insieme a lui!

foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; Kikapress