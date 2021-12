GF Vip, chi lascerà la casa il 13 Dicembre? Le trattative avanzano: ecco i possibili nomi di chi non vedremo più

Il Grande fratello vip continua ma per alcuni concorrenti è arrivato il momento di tirare le somme, ecco di chi stiamo parlando

Il “Grande fratello vip” continua a sorprendere il pubblico italiano che da anni lo segue con passione. Alfonso Signorini è uno dei conduttori preferiti del programma e sono tanti i telespettatori che fanno il tifo per lui.

La trasmissione, come è successo l’anno scorso, andrà in onda fino a marzo ma qualche concorrente dovrà lasciare la casa prima della data scelta. Ci sono buone probabilità che dopo il 13 Dicembre qualcuno dirà addio al reality.

Grande fratello vip, i possibili nomi in trattativa

Non è ancora detta l’ultima parola ma ci sono tante probabilità del fatto che alcuni dei concorrenti in gara lascino per sempre la casa più spiata d’Italia.

Tra i nomi che girano sul web ci sono: Aldo Montano, Katia Ricciarelli, Alex Belli e Davide Silvestri. Secondo quanto si legge in internet sarebbero loro i concorrenti che dopo il 13 dicembre dovrebbero terminare l’esperienza al “Grande fratello vip” poiché i loro contratti sarebbero in scadenza.

Il parere dei fan

Il primo Twitter che salta all’occhio è quello di un utente che parla di Davide Silvestri. “Veramente Davide, in tre mesi ha fatto di tutto, oscurato e IGNORATO. E siccome non sono una FANATICA spero per lui, che esca il 13 dicembre, perché non se lo meritano. Quindi, parli con la persona sbagliata . Troppo educato leale e intelligente per essere considerato“. Così ha scritto.

Poi qualcun altro parla di Manuel Bortuzzo scrivendo: “Quindi Manuel, correggetemi se sbaglio, uscirà il 13 dicembre, tanto rispetto per la sua tragedia, ma poca stima per il suo comportamento“.

Qualcun altro si domanda se anche Alex Belli lascerà il programma il 13 dicembre.

Nell’attesa di scoprire ulteriori dettagli al riguardo, il pubblico è curioso di scoprire cosa succederà questa sera. Tra le anticipazioni di legge che i rapporti all’interno della casa del “Grande fratello vip” si fanno sempre più accesi.

A movimentare ulteriormente la situazione, poi, nella puntata di lunedì 29 novembre 2021 sono arrivati Valeria Marini e Giacomo Urtis: veterani del GF Vip, i due faranno squadra ai fini della competizione, risultando come un unico concorrente. Dopo l’uscita di Clarissa, Lulù e Jessica sono ormai due concorrenti differenti.