Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno passato la notte in piscina tra sguardi languidi e parole dolcissime: e alla fine arriva il bacio

Atteso, cercato, desiderato e alla fine accaduto: stiamo parlando del bacio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al GF Vip che, dopo essersi rincorsi per qualche giorno, alla fine sono riusciti a far esplodere la loro reciproca attrazione una volta in piscina. Un momento davvero magico che sembra aver fatto finalmente la gioia di tutti i telespettatori del reality di Mediaset.

GF Vip: il bacio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Andiamo con ordine. Che tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi ci fosse tanta, tanta attrazione era ormai palese, tanto che in molti non stavano facendo altro che aspettare il fatidico bacio tra i due.

Alla fine, già qualche giorno fa ce n’era stato un altro, quando per gioco tutti i concorrenti si sono baciati tra loro. In quell’occasione, però, in molti avevano già notato il trasporto e la passione di Giulia e Pierpaolo, che sembravano fare davvero sul serio.

Il bacio scatta in piscina: “La mezz’ora più lunga di tutto il GF Vip”

Stavolta, però, Pierpaolo e Giulia (o come già il web li ha ribattezzati: “I Prelemi”) hanno saputo bene come trovarsi, passando la notte in piscina. È stato lì che, tra sguardi languidi e dolci parole, i due hanno finito per scambiarsi il fatidico bacio con tanto di “Non riesco ad allontanarmi è qualcosa più forte di me”.

Un momento magico, già ribattezzato dai fan come “la mezz’ora più lunga e dura di tutto il GF”. Ma alla fine è successo. E con il bacio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli possiamo dirlo: è nata una nuova coppia che già sta facendo sognare tutti…

Come la penserà Elisabetta Gregoraci, che già non aveva un bel rapporto con la Salemi?

