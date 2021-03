‘Sfigati’, Giulia Salemi furiosa su Twitter: cosa è successo ieri sera

Giulia Salemi furiosa sui social dopo la rimozione del suo hashtag: glielo avranno segnalato o è stato eliminato direttamente da Twitter?

È una Giulia Salemi furiosa quella che commenta su Twitter durante la diretta dell’intervista di Oprah Winfrey ad Harry e Meghan Markle. Ma cosa avrà mai fatto arrabbiare la fidanzata di Pierpaolo Pretelli?

LEGGI ANCHE:– Incidente tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi: i due si sono scontrati dietro le quinte del programma. Cosa è successo

Giulia Salemi furiosa su Twitter dopo che il suo hashtag #OprahSalemi è stato rimosso dal social cinguettante. L’influencer se la prende contro i fandom degli ex coinquilini del GF Vip? Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Giulia Salemi furiosa dopo l’hashtag rimosso: cos’è successo

Andiamo con ordine. Giulia Salemi aveva avuto un incarico da Tv8: commentare su Twitter l’intervista esclusiva di Oprah Winfrey ad Harry e Meghan Markle. Una “missione” che aveva accettato con entusiasmo, lanciando l’hashtag #OprahSalemi.

LEGGI ANCHE — Giulia Salemi e il suo primo lavoro dopo il GF Vip: ecco di cosa si occupa sui social

Tuttavia, ad un certo punto, l’hashtag è stato rimosso da Twitter, probabilmente segnalato. È stato allora che una Giulia Salemi furiosa ha commentato l’accaduto: “Ringrazio tutte quelle persone frustrate e senza una vita che stanno provando ad entrare su questo account e si divertono a segnalare i nostri Hastag. Io ho una vita e mi faccio una risata ma voi rimanete sfigati/e”.

E poi, per rafforzare la sua tesi, ha anche pubblicato uno spezzone di video nel quale pronuncia una delle sue celebri frasi: “Il karma, come dico sempre, è una put…a che agisce sul lungo termine”.

Ringrazio tutte quelle persone frustrate e senza una vita che stanno provando ad entrare su questo account e si divertono a segnalare i nostri Hastag.

Io ho una vita e mi faccio una risata ma voi rimanete sfigati/e .#OprahSalemi pic.twitter.com/SKmzIjzJvb — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) March 9, 2021

Si può segnalare un hashtag Twitter? Il caso della Salemi

Praticamente, Giulia ha recriminato che molti utenti abbiano segnalato il suo hashtag utilizzato per fine di commentare l’intervista di Oprah. Non punta il dito, la Salemi, ma in molti ci hanno visto un attacco diretto alla community di fan di Tommaso Zorzi, con il quale i rapporti non sono certo idilliaci.

In molti però hanno risposto al suo messaggio precisando che “Nessuno può segnalare un hashtag, solo Twitter può decidere di toglierlo se pensa che violi qualcosa”.

In realtà, però, su Twitter gli hashtag si possono segnalare eccome. Quando sono in tendenza, basta contrassegnarli come spam o argomenti dannosi. Resta però il dubbio: #OprahSalemi sarà stato rimosso autonomamente da Twitter o in seguito a una segnalazione in massa? Giulia farà bene ad essere furiosa?

Nessuno può segnalare un hashtag, solo Twitter può decidere di toglierlo se pensa che violi qualcosa — Il Papa (@tommyicyzorzi) March 9, 2021

ma quelli che scrivono nei commenti di svegliarsi fuori perché gli hashtag non si possono segnalare, insultando pure, quanto sono sfi*ati da 1 a 10? 😅 @GiuliaSalemi93 pic.twitter.com/vsyKG1J7HH — Stefy Arrighi (@Stefy_Arrighi) March 9, 2021

Nel frattempo, in tanti hanno commentato il Tweet di Giulia, a volte appoggiandola, altre attaccandola direttamente.

“Non continuare a fare la vittima anche su Twitter dai – ha scritto un utente – smettila di pensare che vivi in un mondo ‘tutti contro Giulia’ non gira tutto intorno a te”.

E qualcun altro ipotizza che Twitter abbia rimosso l’hashtag per un riferimento non autorizzato alla Winfrey: “Molto probabilmente è perché avete usato il nome di Oprah eh, io me le farei due domande”.

non continuare a fare la vittima anche su twitter dai, smettila di pensare che vivi in un mondo “tutti contro giulia”

non gira tutto intorno a te pic.twitter.com/s1tUdMRORO — aisha ♡ (@ishax114) March 10, 2021

Non voglio attaccare nessuno ma nessun utente Twitter può segnalare un hashtag. Molto probabilmente è perché avete usato il nome di Oprah eh, io me le farei due domande — unpotutticomeemily (@_comedicoio) March 9, 2021

Non manca però chi, vista Giulia Salemi così arrabbiata, ha deciso di appoggiarla, con un carinissimo: “Amore dacci un nuovo hashtag e lo mandiamo in tendenza”.

In realtà, però, lei un nuovo hashtag lo ha lanciato, continuando a mandare accuse di essere stata segnalata. “#sfigatipuntocom dai bloccate anche questo”, ha infatti twittato ad un certo punto.

Amore dacci un nuovo # e lo mandiamo in tendenza #prelemi pic.twitter.com/BisSoiK38R — Chiara (@_marinonichiara) March 9, 2021

#sfigatipuntocom dai bloccate anche questo 😂 — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) March 9, 2021

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy