GF Vip, Giucas rovina il momento intimo tra Jessica e Barù: ‘sto qua’. Come ha rovinato la serata ai Jerù

Al GF Vip, Giucas Casella interrompe un momento intimo tra Jessica e Barù nonostante le continue allusioni della Selassié: cosa è successo

Al GF Vip, Giucas Casella ha rovinato un momento intimo tra Jessica Selassié e Barù, rifiutando ogni invito ad andare via e facendo impazzire i telespettatori. Ma cosa avrà mai combinato l’illusionista intromettendosi tra i Jerù?

Giucas Casella rovina un momento intimo tra Jessica Selassié e Barù nonostante la princess cercasse di farlo andare via verso un’altra zona della casa del GF Vip. Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip: Giucas Casella rovina il momento intimo tra Jessica e Barù

Andiamo con ordine. Al GF Vip, Jessica Selassié e Barù si erano sistemati un momento da soli a giocare a carte, con l’idea di passare qualche momento insieme ma tra loro ha fatto irruzione Giucas Casella, che si è “intromesso” tra i Jerù causando subito la reazione della princess.

Jessica ha subito provato a “sbarazzarsi” dell’illusionista, facendo riferimento alla Ricciarelli che girovagava in cucina.

“C’è Katia in cucina… falle compagnia!”, ha cominciato a dirgli la Selassié, ottenendo in risposta un “No, sto qua, la lascio tranquilla” mentre lo stesso Giucas si è seduto accanto a loro, sui divanetti.

A quel punto, Jessica ha insistito con un “Ma no, sta facendo la camomilla, aiutala“. Giucas, però, ha opposto ancora resistenza: “Ma va, che aiuto io? Non so manco farmi il caffè!“

Giucas non coglie i segnali o interrompe apposta i Jerù?

Praticamente, Casella non ha colto i segnali e le allusioni provenienti da Jessica, che lo ha praticamente implorato di andare via.

Davvero non si è reso conto di quanto stava accadendo oppure ha interrotto il momento magico dei Jerù volontariamente? Quale sarà mai la verità?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy