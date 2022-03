GF VIP, Giucas e la doccia bollente con Delia e Lulù: il momento hot prima della finale

Al GF Vip Giucas Casella va sotto la doccia con Delia Duran e Lulù Selassié: la scena sexy fa impazzire i telespettatori

I telespettatori del GF Vip, nella notte, si sono ritrovati di fronte ad una scena che li ha lasciati tutti esterrefatti: una doccia davvero hot che ha visto protagonisti Delia Duran, Lulù Selassié e Giucas Casella. In particolare, l’illusionista ha fatto impazzire davvero molto i fan del reality show, che sono andati in brodo di giuggiole per quanto visto sul piccolo schermo.

GF Vip: Giucas Casella fa faville sotto la doccia con Delia e Lulù

Andiamo con ordine e ricostruiamo lo scenario. Giucas Casella è andato sotto la doccia insieme alle due finaliste del GF Vip, Delia Duran e Lulù Selassié. Fin qui nulla di particolarmente strano, se non fosse per la piega hot che ha preso l’intera scena.

Il trio ha infatti preso a ballare, tant’è che l’illusionista ha cominciato a lavare, abbracciare e palpare le due concorrenti, che non si sono sottratte e gli hanno addirittura ricambiato il favore… Giucas ad un certo punto ha anche improvvisato una pole dance, con Delia che gli passava sensualmente una spugna addosso.

Una scena che ha lasciato esterrefatti tanti telespettatori, che però si sono goduti il divertentissimo momento pensando che tra qualche giorno scene come queste mancheranno (e davvero tanto). In tanti, però, temevano per la salute stessa del povero Giucas, che data l’età di 72 anni, sotto quella sexy doccia insieme a Delia e Lulù ha rischiato veramente grosso!

