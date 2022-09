GF Vip, ‘ti faccio lo strascino con i capelli’: Giovanni Ciacci e la reazione ‘esagerata’ alle parole di Nikita?

Al GF Vip Giovanni Ciacci 'minaccia' Nikita Pelizon di prenderla a calci e farle lo strascino per i capelli: ecco cosa le ha detto davvero

Stanno facendo discutere le parole di Giovanni Ciacci che, al GF Vip, si è rivolto a Nikita Pelizon con toni non molto carini che comprendono minacce di prenderla a calci o di tirarla per i capelli… Ma cosa avrà mai provocato la rabbia del costumista dalla barba blu?

GF Vip, Giovanni Ciacci contro Nikita Pelizon: “Ti faccio lo strascino con i capelli”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella serata di domenica, in seguito a uno scherzo fatto da Nikita Pelizon a Charlie Gnocchi, Giovanni Ciacci ha detto alla ragazza che, qualora avesse deciso di fare uno scherzo a lui, l’avrebbe presa a calci fino a mandarla fuori dalla porta rossa. Parole di fronte alle quali l’ex concorrente di Pechino Express è scoppiata in lacrime.

Ebbene, dopo la reazione, c’è stato un momento di riavvicinamento tra i due. Nikita ha parlato con Giovanni Ciacci, dicendogli: “Non sono molto brava a parlare ma mi sforzo. Ieri, quando mi hai detto così… ci sono rimasta non male, di più… Quando mi hai detto che mi avresti spedito a calci in c..o fuori dalla porta rossa“.

“Ah sì – ha subito ribattuto Ciacci – se mi fai uno scherzo te lo faccio davvero. E se non ti faccio quello ti faccio lo strascino. Con me non bisogna scherzare. Scherzi di mano, scherzi da villano. Con me si gioca, si scherza ma non di mano… Se io a letto mi ritrovo qualcosa addosso io vi prendo tutti a calci nel sedere“.

Ciacci ‘minaccia’ la Pelizon: i telespettatori chiedono provvedimenti

Insomma, Giovanni Ciacci avrebbe praticamente minacciato Nikita due volte, prima di prenderla a calci e poi per i capelli… Anzi, ha poi confermato la cosa anche davanti a Sara Manfuso e Sofia Giaele De Donà.

“A calci nel c..o no – ha esordito parlando di Nikita – ma a Napoli c’è una forma che si fa molto volentieri… Le faccio lo strascino! Lo strascino è quando due donne litigano e si prendono per i capelli…”

Molti telespettatori non hanno apprezzato di certo le reazioni del gieffino, tanto che non manca chi ne chiede la squalifica. Arriveranno forse dei provvedimenti nei suoi confronti?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy