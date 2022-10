GF VIP, Ginevra Lamborghini rientra nella casa: la polemica dopo la squalifica

Ginevra Lamborghini rientra nella casa del GF Vip dopo la squalifica? Ecco il piano messo in atto dai fan dell'ex concorrente del reality show

Ginevra Lamborghini rientra al GF Vip dopo la squalifica comminatale nel corso della puntata dello scorso 3 ottobre? Si tratta di un’ipotesi che in queste ore si sta facendo strada sui social, specie tra i fan della sorella di Elettra. Ma si tratta di una possibilità concreta?

GF Vip: Ginevra Lamborghini rientra in casa dopo la squalifica?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal GF Vip durante la puntata del 3 ottobre 2022 con la motivazione di aver promosso il bullismo nei confronti di Marco Bellavia. Insieme al televoto flash che ha portato all’eliminazione di Giovanni Ciacci, si tratta di una delle misure concrete messe in atto dalla produzione come reazione a quanto avvenuto nei confronti dell’ex conduttore di Bim Bum Bam. Ma, com’era prevedibile nel caso di Ginevra, in tanti tra i suoi sostenitori non hanno accettato la scelta.

Molti fan hanno deciso di dar vita a un vero e proprio mail bombing nei confronti della produzione e di Alfonso Signorini (ma anche di Giulia Salemi e di Sonia Bruganelli), ai quali hanno intenzione di scrivere in massa per chiedere il reintegro della Lamborghini nel reality show.

Ginevra si è pentita di quanto fatto nei confronti di Marco Bellavia?

C’è chi crede che Ginevra si sia seriamente pentita per quanto fatto nei confronti di Marco e che meriti una seconda possibilità, anche perché qualche giorno fa, parlando con Antonino Spinalbese, aveva ammesso il comportamento di bullismo messo in atto proprio su Bellavia, dispiacendosi per averlo messo in atto.

Molti altri, però, non ci stanno e commentano apertamente contro la scelta della fanbase della sorella di Elettra, con parole come: “quelli che ora vogliono Ginevra dentro sono gli stessi che se un figlio insulta un bambino a scuola difendono ancora il figlio bullo al posto di fargli capire che ha sbagliato“.

Cosa succederà? Ginevra Lamborghini rientra daverro al GF Vip?

