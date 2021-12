GF Vip, Giacomo e Soleil sminuiscono Miriana? La battutina velenosa che l’ha messa in imbarazzo

Al GF Vip, Giacomo Urtis e Soleil mettono in difficoltà Miriana Trevisan e poi la sminuiscono: ecco cosa hanno fatto nei suoi confronti

Al GF Vip in molti hanno notato l’atteggiamento di Giacomo Urtis e di Soleil nei confronti di Miriana Trevisan. I due, in particolare il chirurgo estetico dei VIP, non hanno risparmiato certo alcune frecciatine nei confronti dell’ex ragazza di Non è la Rai. Ma cosa c’è dietro tutto questo?

GF Vip: Giacomo Urtis e Soleil mettono in difficoltà Miriana con una battutina

Andiamo con ordine. Nella casa del GF Vip, Giacomo Urtis e Soleil Sorge hanno provato a mettere in difficoltà Miriana Trevisan. Prima ci ha provato il chirurgo dei Vip, facendo un giochetto con lei.

“Sali su una torre…”, ha esordito Giacomo. “E faccio l’amore!”, ha subito ribattuto Miriana, scherzando.

“Chi butti giù dalla torre tra Soleil e Jessica?”, ha continuato ancora Urtis. “Mi ci butto io, non sceglierei…”, ha risposto Miriana, schivando la domanda ma senza nascondere un certo imbarazzo.

Più tardi, però, c’è stato un altro dialogo surreale. Soleil ha detto a Miriana: “Saresti perfetta per fare queste cose…”. “Amò, questa fuori fa i soldoni come veggente”, ha suggerito Giacomo Urtis, con una battutina velenosa.

“No, ma io non sono veggente”, gli ha subito risposto la Trevisan. E Soleil, cogliendo l’attimo, ha risposto: “no, ma come ca..ara infatti”.

Cosa pensa realmente Urtis di Miriana Trevisan

L’atteggiamento di Giacomo Urtis e di Soleil nei confronti di Miriana Trevisan non è piaciuto a molti telespettatori del GF Vip, che si stanno chiedendo come mai lui ce l’abbia così tanto con lei, al punto di arrivare a sostenere che la concorrente pianga finte lacrime, nonché a sminuire i diversi rapporti che ha stretto prima con Nicola Pisu e poi con Biagio d’Anelli.

Tempo fa, infatti, Giacomo aveva parlato molto male di Miriana. Il chirurgo aveva dichiarato di conoscerla da prima del reality e che, nel corso degli anni, avrebbe conosciuto uomini che le facevano costosissimi regali. E, per questi motivi, ha esplicitato di non sopportare l’atteggiamento “da vittima” della stessa Trevisan.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy