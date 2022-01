GF VIP, Giacomo Urtis rivela di essere stato con lui per anni: Sophie stupita dai dettagli molto intimi

Al GF Vip, Giacomo Urtis ha rivelato di essere stato per anni con Corona ad una incredula Sophie Codegoni, che ha commentato a modo suo

Al GF Vip, Giacomo Urtis ha parlato di Fabrizio Corona con Sophie Codegoni, lasciando intendere che tra i due, nel corso degli anni, c’è stato qualcosa… anzi parecchio! Ma cosa avrà mai confessato il chirurgo dei vip alla sua stupita concorrente?

Giacomo Urtis rivela a Sophie Codegoni di essere stato per anni con Corona: i dettagli hanno fatto impazzire la concorrente. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Giacomo Urtis rivela di essere stato con Corona per anni

“Oh my god! Amo! Giura! Shock!”, ha cominciato a esclamare Sophie Codegoni di fronte alla confessione di Giacomo Urtis che le ha rivelato di essere stato per anni con Fabrizio Corona, aggiungendo un “Non ne ho mai fatto mistero”.

“Per me sì”, ha risposto incredula Sophie, che poi ha detto: “Non commento… Lui diceva sempre ‘Giacomino l’ho conosciuto in aeroporto e da lì l’ho portato a Milano’”

“Ma perché tu ci sei stata relativamente poco – ha continuato a raccontare Giacomo – In aeroporto io vedevo questo braccio tatuato e ci siamo presentati e sono andato a vivere con lui. Io non volevo vivere a Milano”.

Sophie è andata in corto circuito e ha continuato a commentare: “Quando siamo stati a cena lì io vedevo che vi baciavate… ma pensavo fosse una cosa così perché tutti ci baciavamo in bocca… lui dice sempre che ti adora”.

È a quel punto che Giacomo Urtis ha fatto la sua confessione su Corona: “Io sono uno dei pochi negli anni ad essere sempre rimasto là. Lui è stato l’amore della mia vita”.

“Ma erano baci con la lingua? Perché non li ho mai visti?”, ha detto ancora Sophie, sempre più stupita, mentre Urtis continuava con un “eeeeehhh Amoreeeeee” ricco di sottintesi.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy