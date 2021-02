GfVip, voto annullato? Cosa sta accadendo sul sito Mediaset e sull’app?

Televoto nota dolente di questa edizione del GfVip. Dopo le polemiche sui voti dall'estero ora è sospeso per problemi tecnici

Problemi tecnici per il GfVip: sul sito ufficiale del programma il voto per decidere chi far uscire dalla casa tra Stefania Orlando e Giulia Salemi è sospeso.

“Sono 14 ore che non va il TELEVOTO nè da sito, nè app, nemmeno via SMS al 477.000.2 Annullatelo” scrive un utente su Twitter.

@GrandeFratello sono 14 ore che non va il TELEVOTO nè da sito, nè app, nemmeno via SMS al 477.000.2



ANNULLATELO#gfvip — Lollipop | Day the best Steve 4 Prelemi (@Lollipopippa) February 18, 2021

In molti utenti hanno segnalato l’anomalia e si chiedono se per caso la produzione si sia resa conto che vengono usati bot e account falsi per votare e sia dunque intervenuta. D’altra parte la questione televoto è stata sicuramente una nota dolente di questa edizione del GfVip. Molte le polemiche legate ai voti che arrivavano dal Brasile per Dayane Mello; poi è stata la volta di Andrea Zenga salvato da un bot (stando allo scambio di messaggi tra due fan pubblicato sui social).

Ma se togliessero la possibilità di creare account falsi e cambiassero sistema di registrazione al sito, non permettendo più così voti dal Brasile, Spagna, Ucraina, Polonia, Cile e Polinesia?

Sto viaggiando troppo con la fantasia vero?😅 #tzvip #gfvip #prelemi #Rosmello pic.twitter.com/PrNmXc2g1O — Signor B (@noemipataaa) February 18, 2021

Ma se sia sito che app non funzionano e si bloccano per un televoto settimanale come pensano di affrontare i televoto flash per la finale? Pronto Mediaset chiama un tecnico informatico per piacere #gfvip — Aurora (@spritzliscio) February 18, 2021

Sul sito del Grande Fratello il problema tecnico persiste e visto la posta in gioco chissà che non venga effettivamente annullato.

IL SERVIZIO DI TELEVOTO ONLINE È MOMENTANEAMENTE SOSPESO PER UN PROBLEMA TECNICO. messaggio sul sito del Grande Fratello

Non resta che attendere e vedere se la produzione deciderà di prendere un qualche provvedimento straordinario.

