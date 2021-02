Bufera sui social per il gesto di Dayane: i voti pilotati per Rosalinda? Su Twitter gli utenti sono indignati

Atmosfera rovente al GfVip dove l’ombra dei voti pilotati si stende sulla casa. A far emergere il sospetto e infuriare il gli utenti, un gesto fatto da Dayane appena uscita dal confessionale.

Questa sera verrà proclamato il terzo finalista di questa edizione del Grande Fratello e in ballo ci sono Tommaso Zorzi, Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta. A far discutere il popolo social, è il fatto che Dayane uscita dal confessionale, ha fatto capire a Rosalinda di essere in testa alle votazioni.

“Come fai a saperlo – chiede la Cannavò – l’hai chiesto?”

Se è vero questo siamo al limite del vergognoso, già non bisognava riportare notizie da fuori e lei è rimasta perché gli hanno detto che aveva i voti dal Brasile. Scandaloso #tzvip #gfvip https://t.co/bdstJUMSAF — Niente da perdere (@Nientedaperder1) February 14, 2021

Il video pubblicato sui social non è piaciuto agli utenti di Twitter, che mettono sotto accusa non Rosalinda, ma piuttosto ancora una volta sul ‘potere dei voti’ che arrivano dal Brasile e già al centro di polemiche durante tutta l’edizione del GfVip.

Sicuramente al di là di tutto, sono cambiati gli equilibri e se fino a poco tempo fa tra i super favoriti c’era Tommaso Zorzi, ultimamente il suo consenso è un po’ in calo mentre quello di Rosalinda è in forte ascesa. Merito anche dell’avvicinamento che c’è stato tra lei e Zenga?

