Una Cecilia Capriotti senza freni quella uscita dalla casa del GfVip, che arriva a litigare su twitter con la tata di Tommaso

Cecilia Capriotti deve avere più di un sassolino nella scarpa. L’ex concorrente del GfVip è un fiume in piena e ha una parola per tutti, compreso per la tata di Tommaso Zorzi.

GfVip, ‘vergognati’: Cecilia Capriotti contro la tata di Tommaso Zorzi

Dopo Maria Teresa Ruta (definita una strega) a finire sotto il fuoco di parole di Cecilia Capriotti è stata la tata di Tommaso Zorzi con la quale ha litigato su Twitter. Ma cosa è successo?

Sul suo account Twitter la tata ha cinguettato: “Cecilia ha sbagliato. (H)a 45 anni credo. quindi è più sorella che Mamma Amore #GFVIP”

Chiamata in causa, la Capriotti è sbottata rispondendo al commento e minacciando di denunciare la donna.

“Intanto impara a scrivere italiano ,vergognati per cio’che scrivi,quando uscira’Tommaso gli raccontero’tutto, e spero che ti insegni un po’di educazione,altri insulti e ti denuncio”

Leggendo il suo commento in prima battuta verrebbe da dire ‘Senti da che pulpito arriva la predica visto che anche il suo cinguettio non è scritto perfettamente. Ma tralasciando questo, in molti sui social l’hanno trovata una reazione un po’ eccessiva. Probabilmente è dettata dall’aver letto cosa i social hanno detto di lei e del suo percorso nella casa. C’è poi chi si chiede e le chiede, se Tommaso darebbe ascolto più ad una persona conosciuta da pochi mesi o ad una che l’ha cresciuto e lo conosce da quando aveva 3/4 anni.

Per il momento la lite è finita qui con questo botta e risposta, ma chissà che non ci siano altri capitoli pronti ad essere scritti.

