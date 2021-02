GFVip, Tommaso Zorzi ha bestemmiato? Scoppia il caso sui social

Tommaso Zorzi nell'occhio del ciclone per una probabile bestemmia. Cosa è successo veramente, verranno presi provvedimenti?

Tommaso Zorzi ha bestemmiato durante una partita di pallavolo dentro la casa del GfVip? È quanto si stanno chiedendo in molti sui social, guardando e riguardano un filmato.

Ascoltando l’audio del video si sentono pronunciare le ‘porco’ e poi ‘diez’ o ‘dieu‘ la prima pronunciata da Tommaso, la seconda è in dubbio. Sui social qualcuno sostiene che l’abbia detta Pierpaolo e qualcuno sostiene che sia stata detta da Tommaso.

C’è poi da capire che cosa sia stato detto se effettivamente la parola diez (che potrebbe essere 10 in spagnolo) o dieu che invece sarebbe Dio in francese. Nel qual caso non potrebbe non essere preso in considerazione.

Dieu in francese non da spazio all’immaginazione , bestemmia #gfvip https://t.co/RCESz5Okxr — queenmalgytrash (@queenmalgytrash) February 7, 2021

PUR NON ESSENDO UN FAN DI TOM, LEGGENDO VARI TWEET E AVENDO VISTO VIDEO SULLA PRESUNTA BESTEMMIA,IPOTIZZANDO CHE AVESSE ESCLAMATO LUI "PORCO DIEZ" (in realtà Tommy dice solo "porco", "diez" lo dice Pierpaolo), Non vi è alcuna bestemmia in quanto "diez"

È dieci in spagnolo #GFVIP pic.twitter.com/b5PpR2Kiw2 — Willy Cannata (@WillyCannata) February 7, 2021



Sicuramente la produzione analizzerà con attenzione la questione, e prenderà le giuste decisioni con fermezza, come ha dimostrato in casi precedenti e non ultimo quello che ha visto l’espulsione immediata di Alda D’Eusanio. Vedremo domani sera quale decisione verrà presa.

