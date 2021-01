Tommaso Zorzi parla di amicizia e traccia una linea definita tra il rapporto che c'è tra lui e Giulia e quello che ha con Aurora Ramazzotti

In un’era in cui la parola ‘amico’ è inflazionata, Tommaso Zorzi fa il punto della situazione e ci ricorda che ci sono relazioni e relazioni. Amicizia profonda e vera è quella che lui ha con Aurora Ramazzotti, ben diversa da quella con Giulia.

GfVip, Tommaso Zorzi: ‘ecco cosa ho confidato ad Aurora Ramazzotti’

LEGGI ANCHE: — Tommaso Zorzi e le parole d’affetto per Michelle Hunziker: cosa ha detto

Pomeriggio di chiacchiere e confidenze per Tommaso, che in compagnia di a Stefania, Cecilia, Pierpaolo e Dayane, parla del rapporto che ha con Giulia. Ci tiene ad essere chiaro, e lo ha detto anche alla diretta interessata. Ci sono amicizie e Amicizie.

“Ci conosciamo da 6 anni e ha detto che mi ha visto piangere per la prima volta qui al Gf – racconta Zorzi – Non mi sono mai confidato con lei. Si usciamo insieme, possiamo passare anche un intero pomeriggio, una serata.. ma non è una di quelle persone che chiamo se ho un problema, e lei non chiama me”

Rapporto totalmente diverso quello che l’influencer ha con Aurora Ramazzotti. La definisce la sua migliore amica, quella da cui va se ha bisogno di parlare, confidarsi, sfogarsi.

VIDEO | Tommaso parla del rapporto con Giulia e con Aurora #tzvip pic.twitter.com/pi3tT2njEf — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) January 17, 2021

“Lei sa tutto di me, e io so tutto di lei – prosegue Tommaso – Stiamo anche fino alle 2 del mattino sul divano a parlare dei nostri sbattimenti. Ci sono rapporti in un modo e in un altro. È vero che siamo amici, ma non così profondi”.

Una lezione sui livelli di amicizia, e anche di sincerità da parte di Tommaso che è stata apprezzata dal pubblico social. C’è chi commenta dicendo “Ristabiliamo l’ordine. Che si fa presto a dire “grandi amici” #tvzip” e chi lo applaude per la chiarezza “Non poteva spiegarlo meglio. – cinguetta un utente – Mi raccomando, ascoltate non travisate. E non puntate il dito verso Tommy, come dice lui esistono vari tipi di amicizia e condivisione. E comunque si era capito.“

Crediti foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy