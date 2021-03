GfVip, Tommaso Zorzi e la strana sensazione fuori dalla casa: ‘aiuto’

Confrontarsi con la vita reale dopo più di 5 mesi passati dentro la casa del GfVip non è facile. La strana sensazione di Tommaso Zorzi

Vivere per tanti mesi all’interno della casa del GfVip ha i suoi pro e i suoi contro. Lo sa bene Tommaso Zorzi vincitore di quest’ultima edizione. In alcune stories su Instagram, l’influencer fa il punto della situazione e racconta ai suoi follower la strana sensazione che sta provando: ‘Aiuto’.

LEGGI ANCHE: — Tommaso Zorzi e si “vendica” di Maria Teresa: lo dice davanti alle telecamere

Se all’inizio abituarsi a stare chiusi in una casa spiati dalle telecamere 24 ore su 24 non è facile, dopo 5 mesi e mezzo è altrettanto difficile tornare alla vita di tutti i giorni.

“Oggi ho proprio l’ansia. Credo sia normale dopo un’esperienza così..però oggi proprio ho dato…vabeh passerà”

Dopo tutto l’esperienza nella casa del GfVip era come stare in una bolla, un mondo parallelo in cui sentirsi protetti e in cui le preoccupazioni erano le nomination e chi ha detto cosa… Ma fuori da ‘quell’acquario’ il tempo e la vita scorrevano regolari, con tutti i problemi le complicazioni e le gioie annesse e connesse. Ed è proprio il confrontarsi di nuovo con la vita reale che fa dire a Tommaso ‘Aiuto’.

“Da quando sono uscito ho una sensazione stranissima. Come se dovessi interfacciarmi con qualcosa di molto più grande e ingestibile di me ovvero al vita. Perché finché sei lì dentro è tutto ovattato non ti può succedere niente, le tue preoccupazioni sono ridotte a quello che concerne il gioco. Quando poi hai a che fare con la vita, hai questo senso di smarrimento e di mancanza di fiato … Aiuto… è tutto troppo .. E’ quasi più strano essere fuori che essere dentro”

Siamo certi che con il tempo e l’immenso affetto che tutti i suoi follower gli stanno dimostrando Zorzi riuscirà a ritrovare la tranquillità e l’equilibrio.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy