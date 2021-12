GFVip, Tommaso Zorzi aveva previsto tutto l’anno scorso? La frase su Alex Belli detta un anno fa sorprende i fan

Su Twitter gira un video della scorsa edizione del Gf Vip che sta facendo discutere

Su Twitter gira un video della scorsa edizione del Gf Vip che sta facendo discutere. Si tratta di un momento in cui Tommaso Zorzi (poi vincitore del reality) commenta una scena di affetto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello.

“Qua c’è Alex Belli a casa che dice “io potevo fare di meglio, potevo inventarmi una trama migliore””, aveva detto Tommaso Zorzi. A distanza di tempo la frase assume toni “profetici” e solleva dubbi, o meglio fa capire quale fosse già all’epoca l’opinione di molti nel settore riguardo Alex Belli.

L’attore quest’anno infatti ha creato dinamiche decisamente discutibili dentro la casa con Soleil Sorge, ma lo ha fatto anche con altre donne nei mesi passati.

I fan non hanno dimenticato le vicende che hanno interessato lui e la sua ex fidanzata Mila Suarez, prima ancora del legame che tutt’oggi sembra proseguire con Delia Duran.

Insomma, dietro le quinte Alex Belli appare come uno in grado di mettere in scena sotterfugi e storie, e Tommaso Zorzi l’aveva già capito con largo anticipo.