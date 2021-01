GfVip, Tommaso contro Mario: perché tanto accanimento?

I confessionali sono sempre un momento molto interessante del GfVip, e quelli di Tommaso stanno facendo sorgere molti punti di domanda. Perché tanto accanimento nei confronti di Mario Erimito? Cosa è successo tra loro?

Tra i nuovi inquilini entrati nella casa il 18 dicembre scorso, c’è Mario Ermito. Da poco più di 20 giorni all’interno della casa del GfVip, Mario ha già destato l’attenzione del pubblico. O meglio: desta curiosità l’acredine che Tommaso Zorzi ha nei suoi confronti.

Tommaso, amore della zia, ma perchè non ci racconti esattamente cosa ti ha fatto Mario? Perchè così inacidito non ti abbiamo visto con nessuno 😏#gfvip

— Aliceceli (@Aliceceli20) January 7, 2021

I due si conoscevano già prima di incontrarsi all’interno della casa più spiata d’Italia. Lo aveva raccontato lo stesso Tommaso a Cristiano Malgioglio.

“Ci avevo litigato – disse Zorzi e poi in un secondo momento ha aggiunto – Mario l’ho bloccato su Instagram, c’è stata una discussione tra me e lui”.

Ma che cosa è successo di preciso questo ancora non si sa. Qualche tempo fa Mario aveva detto che c’era stata un’incomprensione tra i due, ma che il fatto risaliva ad almeno un anno fa.

Il popolo del web continua a chiedersi quale sia stata la vera causa di questo litigio, visto quanto basti poco a far scattare Tommaso Zorzi. Un utente su Twitter alla base di tutto ci sarebbe un cuore infranto. Forse Zorzi ha preso un due di picche? Se così fosse non ci sarebbe niente di male nel raccontarlo.

Ma Tommaso per caso soffre cosi tanto Mario perché ci ha provato con lui in passato e Ermito gli ha detto di no? Cioè quei confessionali e l’atteggiamento che ha nei confronti di Mario sono IMBARAZZANTI #gfvip pic.twitter.com/4flMUx8GlH