Tira aria di burrasca sul tetto del GfVip: gli utenti social chiedono spiegazioni per il televoto che ha salvato Adua

Un’edizione decisamente movimenta quella del GfVip condotto da Alfonso Signorini. Sotto accusa il televoto dell’ultima puntata: sui social network hanno notato delle irregolarità e i fan del programma chiedono spiegazioni.

GfVip, televoto truccato? Scoppia il caos per i voti dal Brasile

Non c’è pace per Alfonso Signorini e il suo Grande FratelloVip. Questa volta a far discutere il televoto a favore di Adua Del Vesco durante l’ultima puntata. Una storia che si ripete anche se questa volta i voti non arrivano dalla Spagna ma dal Brasile.

Ma andiamo con ordine.

Nella sfida al telefoto contro Stefania Orlando, Selvaggia Roma e Pierpaolo Pretelli, Adua Del Vesco (all’anagrafe Rosalinda Cannavò) è risultata la più votata e questo le ha permesso di ottenere l’immunità. Il tutto grazie a molti utenti che hanno votato dal Brasile. Non basta. Adua non sarebbe l’unica ad aver beneficiato dei voti arrivati dal Sud America: anche Dayane Mello la scorsa settimana ne sarebbe stata favorita.

Dopo la Spagna è la volta del Brasile

Già qualche settimana fa gli utenti social avevano chiesto chiarezza sui voti arrivati sempre a favore della Del Vesco dalla Spagna e il Codacons aveva inviato un esposto all’AgCom. Cosa deciderà di fare la produzione dello show questa volta? Secondo il regolamento sono validi solo i voti che provengono dal territorio italiano.

