Tommaso Zorzi e Rosalinda Cannavò sono sempre più vicini; un'amicizia e un affetto che forse ingelosisce qualcun'altra

L’avventura si avvia alla conclusione (anche se non finirà l’8 febbraio come stabilito, ma qualche giorno in più) e nella casa si scoprono nuovi affetti. Rosalinda e Tommaso sono sempre più vicini.

GfVip, ‘te le dò io’: il bel gesto di Rosalinda nei confronti di Tommaso

LEGGI ANCHE: — ‘Rosalinda è il mio ideale di donna’, la rivelazione di uno degli inquilini della casa

Rosalinda Cannavò ha ricambiato il gesto di premura e attenzione ricevuto da Tommaso qualche giorno fa. L’influencer come tutti i gli inquilini della casa è provato oramai dalla prolungata reclusione, e così molto candidamente ha detto di aver bisogno di coccole. Immediata la risposta di Rosalinda: “Te le dò io” ed è andata a sedersi vicino all’amico.

Un momento molto dolce, a dimostrazione che il GfVip può regalare ancora delle sorprese.

“Un pochino mi vuoi bene?” chiede Rosalinda e Tommaso risponde “No”. “Che cinico che sei e anche str****” replica lei in modo affettuoso e lui aggiunge “Ma no ti voglio bene!”

tommy: “ho bisogno di coccole”

ros: “te le do io tommy”

BEST GLOW UP EVER #tzvip pic.twitter.com/JfKxmtV2aW — 𝐂’𝐇𝐎 𝐑𝐈𝐅𝐋𝐄𝐓𝐓𝐔𝐓𝐎, 55% 🐍 (@grebordeaux) January 19, 2021

Un’immagine tenera nella quale si è intromessa una voce femminile, forse quella di Stefania, che chiese se anche a lei vuole bene. Forse qualcuna si sente minacciata da questo nuovo legame?!

Crediti foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy