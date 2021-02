Il montaggio di una clip può regalare soprese inaspettate, ed è quello che accade a Rosalinda che incontra Adua

Il montaggio al cinema come in televisione può creare storie fantastiche e far credere che siano successe cose che nella realtà non si sono mai verificate. Pensate se questo montaggio venisse fatto con le immagini che provengono dalla casa del GfVip.

È quello che in verità è stato fatto e che è stato pubblicato su Twitter. Protagonista è Adua/Rosalinda. Il filmato condiviso da molti utenti, mostra Adua/Rosalinda in cucina a preparare il caffè e nel fotogramma successivo Rosalinda/Adua seduta al tavolo come se guardasse se stessa.

“Rosalinda che guarda Adua farsi il caffè” scrive un utente su Twitter

Il risultato fa sorridere, ma ha scatenato anche molti commenti e critiche. C’è chi si interroga sulla necessità di fare la diretta in differita per un reality che dura oramai da 6 mesi “Ma perché la differita a 5 giorni dalla fine di un reality durato quasi 6 mesi????” e chi commenta con un laconico “Tutto così falsato, ormai non ha davvero più senso.”

C’è anche chi tralasciando la questione finale ironizza sullo sdoppiamento di Adua: “Adua che esce dal corpo di Rosalinda” o chi sostiene che faccia parte degli X – Men.

