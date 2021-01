Proseguono le strategie nella casa del GfVip e Stefania Orlando prova di nuovo a trovare qualcuno con cui litigare per finta

Aumentano i dubbi su cosa nella casa del GfVip accada in modo spontaneo e cosa invece accada perché architettato. E ancora una volta al centro di questa finzione c’è Stefania Orlando.

GfVip, Stefania ha chiesto a Tommaso di litigare per finta? Il video

Ebbene si, sembra che Stefania ci sia ricaduta e dopo aver cercato sponda in Cecilia per litigare per finta, stavolta la proposta l’ha fatta al suo amico Tommaso Zorzi. Ma nemmeno lui si è reso disponibile per questo assurdo gioco e anzi parlando della questione con Samantha De Grenet, ha avuto “un’illuminazione”.

“Ora capisco perché ogni pretesto lei lo prende con me e pum!”

Stefania ha chiesto a Tommaso di litigare per finta 😦



Ora capite quando per una piccola cosa detta sulle nomination da Dayane, Cecilia e Stefania l’hanno fatta diventare enorme senza motivo?

Volete cominciare a seguire questo programma con obiettività? #GFVIP #tzvip pic.twitter.com/Awm4sbS1Sr — estreghetta (@_heysestra) January 10, 2021

Tommaso ha il sospetto che la sua amica abbia enfatizzato e caricato tutte le occasioni di battibecco avute con lui. Parlando poi con Cecilia, ha avuto modo di constatare che il tentativo di approccio per una finta litigata è stato lo stesso. Nel momento in cui entrambi i ‘prescelti’ le hanno detto di no, la Orlando avrebbe fatto marcia indietro chiedendo di dimenticare la sua proposta.

e poi la finta e falsa giocatrice è dayane, stefania TRAAAAA #GFVIP #TZVIP pic.twitter.com/iji9QF5TzG — sadbutglad (@sadbutglad1) January 10, 2021

Il dubbio che viene è che anche la recente litigata avvenuta tra Zorzi e la Orlando non fosse del tutto sincera (leggi qui), almeno da parte di quest’ultima. Sui social qualcuno fa notare che quando Dayane Mello aveva raccontato di aver sentito di una proposta per litigare per finta il popolo del web l’aveva attaccata. Ora che a raccontare la stessa cosa è Zorzi, la reazione è di stupore e incredulità. Vedremo come andranno avanti le cose.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy