GfVip, la sorella di Zorzi contro Dayane: il post su Twitter

La sorella di Tommaso Zorzi si schiera contro Dayane e invita a salvare Andrea e Massimiliano: il pubblico seguirà il suo consiglio o salverà la modella?

In attesa della nuova puntata del GF Vip, in onda stasera in prima serata su Canale 5, il pubblico si chiede chi dei tre concorrenti in sfida al televoto sarà salvato. Sottoposti al giudizio dei telespettatori ci sono Dayane Mello, Andrea Zelletta e Massimiliano Morra. I fan di ogni concorrente tifano per il proprio beniamino e fanno a gara per convincere gli indecisi. E nelle scorse ore, su Twitter, anche la sorella di Tommaso Zorzi, Gaia, ha espresso la sua preferenza, scagliandosi contro Dayane.

GF Vip, Gaia Zorzi preferisce Massimiliano e Andrea a Dayane

Il post è apparso domenica pomeriggio su Twitter, alla vigilia della nuova diretta in prima serata. Gaia sembra avere le idee chiare su chi salvare tra i tre gieffini in sfida al televoto.

“Dayane prima l’avrei tenuta per le dinamiche però non ci sarà mai un confronto come si deve se cambia sempre versione. Tocca salvare Massimiliano e Andrea (anche se a malincuore)” scrive la sorella di Tommaso.

A influire sulla presa di posizione di Gaia è certamente il rapporto conflittuale che il fratello ha con la modella brasiliana. Quest’ultima si scontra spesso anche con Francesco Oppini, migliore amico dell’influencer nella casa, con cui all’inizio sembrava potesse invece nascere un flirt. Tra l’altro, Zorzi e il figlio di Alba Parietti hanno pure litigato a causa di Dayane.

Negli ultimi giorni, poi, la Mello è stata al centro di numerose polemiche anche sui social per essersi scagliata – molti ritengono ingiustamente – contro Elisabetta Gregoraci. Non solo: ha avuto anche un diverbio con la sua amica del cuore, Rosalinda, dalla quale era inseparabile.

Insomma, al momento la modella sembra non essere tra i concorrenti preferiti del GF Vip: il pubblico salverà Dayane o, come suggerito da Gaia Zorzi, preferirà Massimiliano e Andrea?