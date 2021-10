GFVip, Sophie ossessionata da Soleil? Come la osserva e come imita il look

Secondo gli utenti sui social, Sophie sempre più spesso si veste imitando Soleil.

Dentro la casa del GfVip la rivalità tra Sophie e Soleil non accenna a diminuire. Ora che Gianmaria dice di aver fatto la sua scelta, Sophie, gli occhi degli spettatori sono puntati proprio su quest’ultima.

Secondo gli utenti sui social, Sophie sempre più spesso si veste imitando Soleil. Ad esempio non è passata inosservata la bandana, che Sophie ha indossato subito dopo Soleil.

Oppure la spallina abbassata nel costume indossato per la prova, immediatamente dopo aver visto lo stesso particolare su Soleil.

E come se non bastasse le telecamere in più occasioni l’hanno immortalata mentre fissa continuamente Soleil.

Si tratta di gelosia? Sophie accusa il colpo nei confronti di Soleil, tanto da volerle assomigliare un po’?

