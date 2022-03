GfVip, Sophie e Soleil hanno deciso: lo faranno dopo la finale. I loro piani ripresi dalle telecamere 

I concorrenti cominciano a fare progetti per il futuro...

Il GF Vip sta per concludersi anche per quest’anno, la finale è attesa per il 14 marzo 2022 ma molte incognite riguardano ancora concorrenti e finalisti.

LEGGI ANCHE: — GF Vip, Barù spietato con Soleil? La sua reazione alla frase sulla finale. Soleil spiazzata

Mentre c’è chi non vede l’ora che tutto finisca, c’è anche chi progetta il futuro una volta che le telecamere e i riflettori si spegneranno anche su questa edizione del reality.

Tra chi pensa al post programma ci sono sicuramente Soleil Sorge e Sophie Codegoni, che parlano dei momenti subito dopo la finale del programma e di un “week end romano”.

I piani di Soleil e Sophie dopo il GF Vip

“Il 15 io devo per forza essere a Milano, perché è il compleanno di Ricky” ha spiegato Sophie. Riccardo è il fratello di Sophie, che ha 8 anni in meno di lei e che è stato protagonista di una delle sorprese durante questi mesi di reality.

“Quindi il giorno dopo la puntata se dovessi arrivare in finale come fai?” ha chiesto Soleil, “Metti anche che non arrivo in finale comunque il 14 sarò qui a vedervi […] E poi volevo tornare invece a Roma venerdì se vuoi venire con me” ha ipotizzato Sophie, “Sì magari così vado dalla mia famiglia, però intanto devo portare tutto a Milano” ha risposto Soleil. “Facciamo week end romano e cena tutti insieme” ha affermato Sophie.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy