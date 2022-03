GfVip, Soleil lo fa durante la sorpresa di Valeria Graci a Manila: ecco cosa hanno ripreso le telecamere 

Durante l’ultima puntata in diretta su Canale 5 del GF Vip, Manila Nazzaro ha ricevuto una bella sorpresa da parte della produzione.

Durante l’ultima puntata in diretta su Canale 5 del GF Vip, Manila Nazzaro è stata tra le protagoniste e ha ricevuto una bella sorpresa da parte della produzione.

LEGGI ANCHE : — GF Vip, momento saffico tra Soleil e Sophie: cosa è successo stanotte dopo la puntata

L’ex Miss Italia, dopo aver raccontato come alcuni rapporti di amicizia nella casa si siano infranti sotto i suoi occhi (in particolare quelli con Katia Ricciarelli e Soleil Sorge) ha potuto incontrare in giardino una sua grande amica: la comica e attrice Valeria Graci.

La reazione di Soleil

Agli utenti del web non è sfuggita proprio la reazione di Soleil alla sorpresa per Manila: mentre tutti gli altri concorrenti si sono avvicinati al giardino per assistere alla sorpresa e condividere la giogia di Manila, Soleil è rimasta in salone a mangiare snack.

Secondo molti, il suo atteggiamento è un segno tangibile che il rapporto con Manila sembra ormai per certi versi irreparabile e non potrà mai tornare come prima.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy