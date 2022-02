GfVip, Soleil insulta Manila durante la pubblicità: ‘smetti di fare la….’

Il rapporto tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge sembra essersi logorato, soprattutto da quando è entrata nella casa Delia Duran.

L’ex Miss Italia è stata quella più solidale proprio nei confronti di Delia, schierandosi dalla parte della “moglie ferita”. Ora però che il teatrino va avanti da settimane, è difficile rimanere dalla parte di una donna che non accetta certi atteggiamenti del marito e poi professa il tanto citato “amore libero”. Senza contare il continuo “lo lascio, no lo perdono” che Delia mette in scena continuamente.

Manila dalla parte di Delia, Soleil sbotta

La spaccatura ormai in casa è evidente e molto sembra essere dipeso da Manila, che allontanandosi da Soleil e avvicinando a Delia ha compromesso molti degli equilibri ta gli inquilini. “Un conto è l’accoglienza… ma non è coerente” ha provato a spiegare Alessandro Basciano a Manila.

“Non sei mai venuta da me, mi hai dato una pacca sulla gamba e sei entrata in stanza una volta, mai chiedermi di parlare, quindi smetti di fare la beniamina di ‘sto c***o che non lo sei! Falsa!” ha sbottato Soleil Sorge verso Manila.

“Io mi sono stufata, sto con le persone con cui sto bene. Basta” ha concluso Manila.

