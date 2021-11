GFVip, Soleil e Manila e il vino gate: scoppia la lite. Ecco cosa è accaduto

Non c’è pace nella casa del Grande Fratello Vip: è infatti scoppiata l’ennesima lite. Questa volta le protagoniste sono Soleil e Manila. LEGGI ANCHE: — […]

Non c’è pace nella casa del Grande Fratello Vip: è infatti scoppiata l’ennesima lite. Questa volta le protagoniste sono Soleil e Manila.

In occasione del compleanno di Miriana Trevisan, sabato sera gli inquilini hanno festeggiato, Soleil si era resa disponibile per cucinare, ma Manila ha insistito per occuparsi personalmente della cena.

A fine serata, Soleil con la complicità di Alex Belli hanno preso in giro Manila: “Hai voluto cucinare? e adesso pulisci!” Non solo, a Soleil è anche caduto il bicchiere di vino, lasciando in bella mostra per terra la macchia di vino.

Il giorno dopo è scoppiato il vino gate, a causa delle lamentele di Manila e Jessica sull’atteggiamento di Soleil, ma Soleil ha subito risposto per le rime: “a me faceva ridere che la casa era piena di panna lanciata per aria ma voi avete notato soltanto il mezzo bicchiere di vino che mi è caduto”.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset