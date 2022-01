GFVip, Soleil e lo scherzo finito male organizzato con Jessica: cosa è accaduto nella notte

Nella casa del Gf Vip si cerca di stemperare la tensione con piccoli scherzi e risate. Tra le fautrici degli scherzi più divertenti ci sono Jessica Selassié e Soleil Sorge.

Le due, complici, hanno messo in scena prima uno scherzo ai danni di Barù, riuscito però solo in parte perché lui alla fine sembra essersi accorso di essere stato abbracciato nella notte da Jessica e non da Soleil… Ma non solo.

Lo scherzo non riuscito

Le ragazze hanno provato a fare uno scherzo anche a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: inevitabilmente, il momento migliore per mettere in scena gli scherzi e trabocchetti è la notte, ma a volte il buio gioca brutti scherzi…

Inaspettatamente infatti, nel raggiungere quatte quatte il letto di Sophie e Alessandro, Jessica ha incontrato al buio Miriana, Jessica si è spaventata ad alta voce mandando in fumo lo scherzo.

Sul web però non tutti hanno apprezzato lo scherzo, perché hanno visto in Soleil l’atteggiamento di chi si è riavvicinato a Jessica solo per trovare un appiglio dentro la casa.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy