GfVip, Soleil e l’incidente in auto: il drammatico racconto censurato dalla regia 

Soleil, tra alti e bassi, ha fatto capire di essere convinta di aver dato tutto quello che poteva nel reality, sia per quanto riguarda i rapporti con gli altri concorrenti, sia in merito alla sua vita privata.

La fine del GF Vip è sempre più vicina e i concorrenti che ancora non si sono assicurati un posto in finale cominciano a temere di non arrivarci e di essere eliminati prima.

Il drammatico racconto di Soleil

A proposito proprio della sua vita privata, Soleil si è lasciata andare con Antonio a un racconto di un episodio che l’ha profondamente cambiata, un incidente drammatico in auto, in cui lei – giovanissima – era rimasta coinvolta: “Soleil ha raccontato di un incidente in auto bruttissimo che ha avuto, dove poi il suo amico si è tolto la vita per i sensi di colpa, ha parlato dell’importanza della cintura perché si può perdere la vita” ha spiegato un utente su Twitter.

“Tutti siamo bravi a giudicare all’apparenza, ma in fondo anche lei ha passato dei momenti difficili, brutti e ha ancora delle ferite aperte” ha fatto notare qualcun altro.

Sui social, gli utenti che la difendono hanno notato una censura da parte della regia proprio su questo racconto e temono che la ragazza non sia apprezzata realmente per quello che è ma solo per quello che in questi mesi è stato mostrato.

