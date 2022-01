GFVip, Soleil e la bacchetta magica: cosa le ha detto Valeria Perilli (compagna di Giucas) prima di lasciare la casa

Valeria Perilli ha spesso belle parole per i concorrenti e ha deciso di dedicare un pensiero speciale a Soleil

Nella casa del GF Vip anche Giucas Casella è riuscito a ricevere una bella sorpresa: è entrata per un saluto infatti Valeria Perilli, sua compagna nella vita.

Valeria ha spesso belle parole per i concorrenti e ha deciso di dedicare un pensiero speciale a Soleil, visto tutto quello che ha passato in questi mesi di permanenza nella casa.

“Soleil, la bacchetta magica ce l’hai dentro, devi solo saperla usare” ha affermato la compagna di Giucas Casella. Valeria infatti, come tutti gli spettatori, ha potuto seguire tutte le dinamiche del GF Vip da fuori, offrendo quindi un punto di vista diverso a Soleil.

L’influencer è una dei grandi protagonisti di questa edizione del reality, e i riflettori promettono di accendersi nuovamente su di lei appena Delia Duran metterà piede nella casa: la moglie di Alex Belli è intenzionata ad andare a fondo nel capire il rapporto che lega Soleil a suo marito. Il triangolo quindi potrebbe svelare nuovi retroscena.

Tra chi la detesta e chi invece la supporta, Soleil da una parte divide il pubblico ma dall’altra crea molta aspettativa sulla piega che la storia con Alex potrebbe prendere in futuro e su come lei stessa potrebbe riscattarsi da questa situazione. La bacchetta magica, come ha detto Valeria, è nelle sue mani.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy