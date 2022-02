GfVip, Soleil e il trucco in puntata: cosa notano gli utenti

L’ultima puntata in diretta del Gf Vip ha avuto ancora una volta al centro delle discussioni il chiacchieratissimo triangolo composta da Alex Belli, Delia Duran […]

L’ultima puntata in diretta del Gf Vip ha avuto ancora una volta al centro delle discussioni il chiacchieratissimo triangolo composta da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, soprattutto perché a sorpresa, Delia si è aggiudicata un posto nella finale del programma, conquistando l’opinione popolare e diventando la preferita del pubblico.

Tanti utenti sui social però hanno notato, in diverse inquadrature, il trucco sbavato e impreciso di Soleil Sorge, che per la serata ha indossato un mini dress rosso e nero con stivali altri e abbinati.

Il make up di Soleil Sorge “bocciato”

Il trucco, forte e deciso, si è concentrato per la maggiore sugli occhi e sulle palpebre ma l’effetto finale secondo tanti utenti non ha reso giustizia al bel viso dell’influencer.

I commenti sul suo make up hanno fatto schizzare in tendenza il nome di Soleil: “Quando è truccarti è tua cugina di cinque anni”, “Soleil, bellissima ragazza ma questo trucco è assolutamente orrendo, oltre che male eseguito”, “È da tutta la puntata che mi chiedo come sia possibile che nessuno abbia avvisato Soleil che quel trucco è un grande NO”.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy