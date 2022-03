GfVip, Soleil e il regalo di Sophie indossato per il rientro in casa: lo avete notato?

Il regalo di Sophie a Soleil che non è sfuggito agli occhi attenti dei fan

Un po’ a sorpresa rispetto alle aspettative e alle speranze di molti spettatori, Soleil Sorge ha abbandonato la casa del GF Vip, eliminata da un televoto flash che non le ha lasciato scampo.

Ritornata in casa per un confronto, Soleil ha evitato liti e discussioni e si è fatta scivolare di dosso tutto, comprese le incomprensioni con Jessica, Manila e Lulù.

Il suo personaggio – nel bene o nel male – ha sicuramente lasciato il segno all’interno dell’edizione 2022 di questo reality e prima di andare via, l’influencer ha ricevuto un regalo da Sophie Codegoni, amica/nemica fin dal primo giorno di show.

Il regalo di Soleil a Sophie

Gli spettatori, che hanno apprezzato molto il rapporto tra Sophie e Soleil (seppur spesso conflittuale), hanno notato che Soleil indossava le scarpe si Sophie. Si tratta di un paio di scarpe dorate, che Sophie aveva regalato proprio all’influencer prima che abbandonasse la casa per sempre.

A notare le scarpe di Soleil è stata Manila: “Soleil aveva le scarpe come le tue”, Sophie ha subito risposto: “Glie le avevo lasciate”. Un gesto che i fan di entrambe sui social hanno apprezzato tantissimo, compresa la scelta di Soleil di indossare proprio quelle scarpe per rientrare in casa per il confronto con gli inquilini.

Intanto fuori c’è chi aspetta la loro reunion, sicuri che la loro amicizia potrà crescere proprio fuori dal reality.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy