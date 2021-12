GfVip, Soleil e il gesto per Dayane Mello: cosa fa mentre addobbano l’albero di Natale

All’interno della casa del Gf Vip si comincia a respirare aria di festa. I concorrenti si stanno preparando per il Natale: è infatti arrivato il momento di addobbare l’albero di Natale e tutte le altre stanze con le decorazioni natalizie.

Soleil ha deciso di aggiungere un addobbo speciale attorno alla foto di Dayane Mello, ex concorrente del Gf Vip e sua amica di vecchia data.

“Soleil ci tiene ad addobbare la parte in cui c’è la foto di Dayane su cui ha lasciato anche lo stampo di un suo bacio. Emozionandomi per la loro amicizia, oltre la distanza” ha scritto un utente su Twitter.

Il pubblico però, come spesso accade in questi casi, è spaccato in due: c’è chi dice che il gesto di Soleil sia stato fatto solo per conquistare il pubblico ed essere favorita al televoto, e chi invece sottolinea la loro forte amicizia fuori dalla casa.

