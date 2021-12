GFVip, Soleil e il cuscino sotto le lenzuola: è accaduto nella notte con Alessandro

Durante la notte Soleil ha posizionato un cuscino come divisorio nel letto per evitare di avvicinarsi troppo ad Alessandro sotto le lenzuola

Ormai non è una novità, anzi sembra una certezza: Alessandro Basciano sembra essere entrato nella casa del GF VIP proprio con l’intento di stuzzicare le fantasie delle donne della Casa. In particolare Alessandro sembra aver deciso di indirizzare le sue attenzioni su Sophie e Soleil.

Con quest’ultima in particolare sembra deciso a farsi “spazio”: durante la notte infatti, Soleil ha posizionato un cuscino come divisorio nel letto per evitare di avvicinarsi troppo sotto le lenzuola: “Sole ha piazzato il cuscino sotto le coperte tra lei e Alessandro, così se il furbone ci prova si ritrova il nulla” ha scritto un utente su Twitter.

Ma Alessandro prontamente ha tolto il divisorio e il gesto non è passato inosservato: “di nuovo Alessandro che toglie il cuscino in mezzo messo da Soleil!” hanno notato e commentato gli utenti sui social.

Soleil cederà alle lusinghe di Alessandro oppure no? Dopo il capitolo aperto e chiuso con Alex Belli, l’influencer sembra intenta a volersi godere la sua avventura nel reality in solitaria e senza nuovi “affari di cuore” ma solo il tempo darà le risposte.

