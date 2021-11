GFVip, Soleil contro Miriana: cosa è accaduto durante le nomination

Miriana e Soleil hanno avuto uno scontro durante le nomination: quest’ultima le ha letteralmente tirato contro la carta delle votazioni.

Miriana e Soleil hanno avuto uno scontro durante le nomination: quest’ultima le ha letteralmente tirato contro la carta delle votazioni. A spiegare cosa è successo è stata proprio Soleil durante una discussione con gli altri inquilini post puntata.

Soleil ha spiegato che Miriana si nasconde dietro l’atteggiamento da “santarellina” che viene votata perché gli altri sanno che non se la prende. Soleil invece ci ha tenuto a far notare che non è proprio così, dato che la scorsa volta Miriana ha votato Davide perché quest’ultimo gli aveva detto che a l’avrebbe votata (anche se poi non l’ha fatto).

Come accade spesso, il web ora è schierato per metà a favore di Soleil e per metà contro di lei per via dei suoi atteggiamenti.

“Mentre vi indignate al posto di Miriana per una carta lanciata da soleil su un tavolo per mostrarle che non l’aveva nominata, Katia ha minacciato di fare del male a Miriana. L’odio per Soleil vi offusca la mente” ha scritto un utente su Twitter

“Soleil non ha buttato la carta addosso a Miriana ma sul tavolo verso di lei, è diverso” ha fatto notare un altro utente.

