GFVip, Soleil aveva previsto tutto: cosa ha fatto Sophie con Alessandro

Il triangolo formato da Alessandro Basciano, Sophie Codegoni e Jessica Selassié sembra essersi sfaldato del tutto.

La ragione sta nella nomination di Jessica nei confronti di Alessandro, e la conseguente “spifferata” di Sophie, che avrebbe mostrato Jessica sotto una luce diversa agli occhi di Alessandro.

A prevedere che ciò sarebbe accaduto è stata proprio Soleil: l’influencer aveva avvertito Jessica di non esporsi con Alessandro, proprio per mettere alla prova l’amicizia e la lealtà di Sophie. “Se vuoi puoi anche non esporti, non dire niente della nomination ad Alessandro e vedere se Sophie va a riferire… Per vedere anche se la sua priorità è lui o l’amicizia con te” ha spiegato Soleil a Jessica.

In men che non si dica Sophie ha riferito della nomination ad Alessandro, dando ragione a Soleil e ai suoi sospetti. Gli utenti sui social danno ragione a Soleil: la priorità di Sophie quindi sembra essere proprio Alessandro, a scapito dell’amicizia con Jessica.

