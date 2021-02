Cosa è successo nella notte nella casa del GfVip? Rosalinda e Zenga bollenti sotto le coperte?

L’amore cresce nella casa del GfVip e con la complicità della notte qualcuno potrebbe essersi lasciato andare a bollenti effusioni.

Almeno questo è quello che ritengono alcuni fan del programma che su Twitter hanno condiviso un pezzo del video che riprende il letto in cui dormono Rosalinda e Zenga. Al centro dell’attenzione l’audio del video: secondo alcuni verso la fine si sente ansimare qualcuno.

Per alcuni utenti i due si sarebbero lasciati andare alla passione fisica, secondo altri si tratterebbe solo di bollenti baci. “In quel video si stavano solo baciando, ma poi vi pare che Zenga e Rosalinda si mettono a fare certe cose sapendo di essere ripresi dalle telecamere?” scrive un utente su Twitter.

E noi non possiamo che andare con il ricordo alla prima edizione in assoluto del Gf, quando Pietro Taricone e Cristina Plevani costruirono una sorta di rifugio per poter coccolarsi dagli occhi indiscreti delle telecamere. Siamo certi comunque che nella puntata di lunedì 22 febbraio Alfonso Signorini non perderà occasione per andare a fondo nella questione!

