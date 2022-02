GfVip, ‘se tiro un urlo mi sente’: ecco perché Manuel vuole essere in puntata

Manuel ha spiegato perché per lui è così importante essere presente durante le puntata in diretta su Canale 5 del lunedì e del venerdì sera.

Come ormai è noto, Manuel Bortuzzo ha abbandonato la casa del Gf Vip per pensare alla sua salute e agli impegni fuori dal reality.

Il ragazzo però è costantemente concentrato nel far sentire la sua vicinanza a Lulù, rimasta ancora in gioco. Durante una diretta su Instagram, Manuel ha spiegato perché per lui è così importante essere presente durante le puntata in diretta su Canale 5 del lunedì e del venerdì sera.

Manuel: il GF Vip, l’amicizia e Lulù

“Non avrei mai pensato di voler andare così tanto in uno studio televisivo, ma è l’unico momento in cui mi sento vicino a lei, perché c’è quell’attimo di pseudo-collegamento con la casa, che se tiro un urlo mi sente!” ha spiegato Manuel ai suoi follower.

Bortuzzo poi ha continuato, ricordando che al GF non solo ha trovato l’amore ma anche una grande amicizia con Aldo Montano: “Questo Grande Fratello mi ha cambiato veramente la vita, chi l’avrebbe mai detto […] Mi fa credere che in questo mondo le belle persone esistono ancora”.

