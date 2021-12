GFVip, ‘sconvolta dal tradimento di Giucas’: lo sfogo di Clarissa fuori dalla casa più spiata della tv

Ora che è fuori, Clarissa si è sentita di esprimere un giudizio sui social su quanto accaduto con le nomination e su cosa l’ha realmente ferita

Le principesse Selassié per la prima volta sono state separate: Clarissa infatti, dopo la nomination è stata eliminata dalla casa del Gf Vip.

LEGGI ANCHE: — GFVip, Miriana lo dice proprio a Giucas nell’orecchio: la frase su Clarissa

Ora che è fuori, Clarissa si è sentita di esprimere un giudizio sui social su quanto accaduto con le nomination e su cosa l’ha realmente ferita. Adesso che la ragazza è tornata alla vita di tutti i giorni, ha avuto modo di riabbracciare la famiglia ma anche di guardare cosa è successo fuori durante la sua permanenza nella casa.

A soli due giorni dalla sua eliminazione, Clarissa si è detta “sconvolta dal tradimento di Giucas […] Ma sono ancora più sconvolta dalle parole cattive di Katia che noi abbiamo vissuto come un punto di riferimento affettivo da cui dipendere”. Giucas infatti l’aveva nominata, ma quando Clarissa gliel’ha chiesto apertamente lui aveva negato.

La giovane ha parlato anche del rapporto speciale con le sorelle, in special modo “mi hanno spezzato il cuore le lacrime di mia sorella Jessica dopo la puntata, in quelle lacrime c’è tutto il dolore della nostra famiglia”. Di Lulù invece, Jessica ha parlato come di “un’anima fragile […] aspetto che uscirà più forte e sicura di sé per affrontare quello che di bello la vita ha riservato per lei”.