GfVip, questo gesto verso Miriana non è piaciuto al pubblico: cosa è accaduto dopo l’eliminazione 

Miriana Trevisan è stata eliminata dal GF Vip ma un gesto ha infastidito gli utenti sul web

Miriana Trevisan è stata eliminata dal GF Vip: non parteciperà alla finale ma ha finalmente potuto riabbracciare i suoi cari.

Fuori dalla porta rossa è proprio quello che è successo: Miriana, prima di raggiungere lo studio della trasmissione, ha potuto incontrare Pago e suo figlio. Finalmente la showgirl ha potuto stringere i suoi affetti in un caldo e lungo abbraccio.

Miriana, l’eliminazione e il gesto che non è piaciuto al pubblico

Ma agli utenti della trasmissione che commentano sui social non è piaciuto un gesto, un piccolo particolare che forse non tutti hanno notato: pare infatti che quasi nessuno dei concorrenti dentro la casa abbia accompagnato Miriana alla porta. Solo Manila, Jessica, Lulù e Sophie si sarebbero alzate per andare insieme a Miriana verso l’uscita.

“Dopo 6 mesi potevano accompagnarla tutti alla porta rossa, vergognosi a dir poco”, “Dei gran cafoni a non andare alla porta”, “Delia, Giucas e Davide si sono rivelati per quelli che sono stati con Miriana: falsi! Nono sono nemmeno andati alla porta rossa ad accompagnarla!”, “Anche nel momento dei saluti ti accorgi dell’affiatamento ed empatia di questo cast…” hanno tuonato alcuni utenti infastiditi su Twitter.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy