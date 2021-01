Sui social continuano a accendere gli animi le parole dette da Dayane Mello e in sua difesa arriva l'amica Soleil Sorge

La diretta del GfVip del lunedì sera si avvicina, sul web prosegue la polemica contro le parole di Dayane Mello. Sui social c’è chi chiede che vengano presi provvedimenti contro la concorrente per aver dato del malato mentale a Tommaso Zorzi.

GfVip, provvedimenti contro Dayane? Soleil Sorge difende la modella

In sua difesa è intervenuta Soleil Sorge che su Twitter condanna sì le parole della modella ma si chiede anche perché dovrebbero essere presi provvedimenti nei suoi confronti quando lo ‘psicopatica‘ detto da Zorzi a Stefania Orlando non ha avuto conseguenze. Non è l’unico caso e la Sorge fa l’elenco.

Dal ‘Hai una malattia nel cervello fatti curare‘ detto da Tommaso alla stessa Dayane, al ‘ti spezzo le gambe, questa str+++a‘ di Sonia a Rosalinda passando per il ‘è una malata mentale deve curarsi‘ di Elisabetta a Dayane.

Parole sbagliate quelle di Dayane, Eppure non ho visto provvedimenti presi in nessuno di questi altri casi.. #gfvip #equality #dayanemello pic.twitter.com/jjozJf9Cwe — Soleil Sorge (@Soleil_stasi) January 24, 2021

Qualcuno le fa notare che Dayane non è stata eccessiva solo sabato scorso con Tommaso ma anche con Rosalinda Cannavò facendo bodyshaming.

Sei così equa, che non hai riportato quello che ha detto dayane. Tieni amo, forse non avevi spazio pic.twitter.com/GJlqL9hNWA — Sorry,not Sorry 🦋 (@b_dgyal39) January 24, 2021

Altri utenti rispondono a Soleil che Tommaso a suo tempo è stato criticato anche dai suoi stessi fan e che vorrebbero ci fosse più rispetto per le malattie mentali.

Insomma nella casa di parole fuori luogo e con troppa leggerezza ne sono state dette tante. Questa volta sarà considerata in modo diverso? Mancano poche ore e lo scopriremo.

