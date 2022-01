GFVip, perché i concorrenti non possono mangiare la polenta? Cosa rivela Manila

Nuovo mistero nella casa del GF Vip: sembra infatti che i concorrenti non possano cucinare la polenta.

Nuovo mistero nella casa del GF Vip: sembra infatti che i concorrenti non possano acquistare, tantomeno cucinare la polenta.

Sono in tanti a interrogarsi sui social in merito: a far sorgere il dubbio sono stati gli stessi concorrenti, nello specifico Manila Nazzaro. Cosa mai può esserci di sbagliato in un piatto di polenta?

La risposta è più semplice di quello che si può pensare: la faccenda è legata agli sponsor che forniscono la maggior parte dei prodotti che si vedono all’interno della casa del Gf Vip. In particolar modo gli alimenti e le materie prime come la farina.

Un utente sui social ha provato a ricostruire l’accaduto, spiegando che uno degli sponsor principali non produce la polenta ma solo farine semplici. Il divieto quindi non sta direttamente nel consumo di polenta, quanto nella lista di prodotti ordinabili dai concorrenti, dal catalogo degli sponsor ufficiali. Nonostante quindi sia proprio stagione di polenta, i vip dovranno rinunciare al succulento piatto.

