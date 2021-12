GFVip, notte insieme per Gianmaria e Sophie: cosa accade sotto le lenzuola?

All’interno della casa del GF Vip, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi hanno iniziato una frequentazione, nella quale però Sophie sembra tirare spesso in remi in barca.

La ragazza ha detto più volte di non sentirsi innamorata e tantomeno fidanzata, dall’altra parte Gianmaria continua a fare i conti con un sentimento contrastante.

Sui social gira un video che ritrae i due passare la notte insieme ma non è ben chiaro cosa accade sotto le coperte, tra coccole e risate. Alla fine però il messaggio appare chiaro: i due sembrano dormire sì nello stesso letto ma a debita distanza.

“Più di 90 giorni. Prima notte che dormono insieme. Distaccata completamente. Lei si sveglia, vede lui ancora nel letto e si mette così ancora più lontana. metti fine a questa menzogna Sophie. Ha sfruttato Gian per show e falla finita perché lui ci resterà male davvero” ha notato e scritto un utente su Twitter. Come andrà a finire la storia tra Gianmaria e Sophie? In tanti non vedono un futuro insieme per i due.

