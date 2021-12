GFVip, ‘non vedo l’ora di uscire di qua’: Alex lascerà il programma?

Nella casa del GF Vip, Alex Belli sembra diventato insofferente, soprattutto dopo tutto quello che è accaduto con Soleil nella casa, e con Delia - sua moglie - fuori dal reality show.

In una discussione con Miriana Trevisan, Alex Belli ha confessato il suo attuale stato d’animo e i suoi desideri: “Non vedo l’ora di uscire, devo tornare alla mia vita, ai miei progetti, alla mia società, ai ragazzi che lavorano con me, devo tornare a lei, questa non è la mia realtà”.

Per quanto riguarda Soleil invece, l’attore ha parlato di un magnetismo che vorrebbe trasformare in qualcos’altro, ma la convivenza forzata 24 ore su 24 non lo permetterebbe.

Ora gli utenti si interrogano su quando Alex potrebbe lasciare il programma: il suo atteggiamento sembra quello di chi vorrebbe abbandonare il gioco il prima possibile, senza guardarsi indietro.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset