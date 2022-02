GfVip, ‘non posso comportarmi come vorrei’: salta il San Valentino organizzato da Manuel per Lulù? 

In attesa di riunirsi fuori dalla casa per vivere finalmente la loro storia d'amore a pieno, Manuel ha fatto di capire di essere intenzionato a organizzare qualcosa di speciale per Lulù in vista di San Valentino

Manuel e Lulù continuano a far sognare i fan che da mesi supportano la loro storia. Nonostante Bortuzzo sia uscito dal reality, i due sembrano più affiatati che mai.

E mentre Lulù è ancora nella casa in attesa di capire se riuscirà a conquistare la finale del GF Vip, Manuel fuori frequenta gli affetti più cari di Lulù, tra cui sua sorella Clarissa.

San Valentino: cosa sta organizzando Manuel?

Proprio a proposito della sorpresa, attraverso dei video-risposta organizzati da Clarissa sui social, Manuel ha spiegato cosa vorrebbe fare per San Valentino: “Fosse per me è normale, ci sarebbero miliardi di cose da fare, ma siamo in un programma televisivo. La cosa più bella sarà semplicemente noi due che ci vediamo”.

Manuel ha fatto capire che purtroppo ci sono dei limiti dovuti alla situazione che non permettono a Manuel di fare tutto quello che vorrebbe: in più Clarissa ha spiegato che la produzione non ha accolto l’idea di una serata insieme nella love boat della casa (con conseguente settimana preventiva in quarantena per Manuel). Ci saranno comunque altre sorprese per Lulù.

Sicuramente Manuel e Lulù potranno recuperare l’anno prossimo, quando non avranno nessun impedimento per passare San Valentino insieme.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy