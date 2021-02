Un aereo con un messaggio per Dayane e Rosalinda dovrebbe passare sulla casa, ma il fratello della Mello chiedo: vi prego non fatelo

‘Non mandate quell’aereo’ questa la richiesta del fratello di Dayane Mello, su Instagram. Juliano non vuole che il nome della sorella sia legato a quello di nessun altro concorrente… in particolar modo a quello di Adua del Vesco.

“Dayane purtroppo non può sapere che cosa ha detto Adua alle sue spalle. Noi sappiamo. Juliano sa.” Così scrive un utente su Twitter per cercare di far cambiare idea a coloro che hanno organizzato l’invio del messaggio aereo rivolto alle due ragazze.

Delle pazze hanno creato un aereo per Rosalinda e Dayane e Juliano e lo staff non vogliono che parta ma l’organizzatrice sta bloccando tutte le persone che segnalano la donazione — roschedelusione (@rosmellodc) February 22, 2021

Molti i fan che subito si sono attivati sui social per far rispettare il desiderio di Juliano.

CAMBIATE LA FRASE DI QUELL'AEREO DI COPPIA, IN UN PER DAYANE, TIPO QUELLA DELLA FOTO:#rosmello #exrosmello #mellos pic.twitter.com/uAjenG8r5H — ʟᴀᴜʀᴀ ᴘʀᴇᴘᴏɴ sᴘᴏsᴀᴍɪ | 👱‍♀️ (@tutteleragioni) February 22, 2021

Il fratello di Dayane ha proprio detto espressamente su IG che non vuole che vengano fatti aerei con il nome di Dayane associato a quello di altri (Adua in questo caso). Dayane purtroppo non può sapere che cosa ha detto Adua alle sue spalle. Noi sappiamo. Juliano sa. — Stefania 🎀 | It's you. It's me. It's us (@StefaniaLP86) February 22, 2021

Verranno ascoltate le parole di Juliano o l’aero partirà con il messaggio dedicato ad entrambe le ragazze?

Crediti foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy